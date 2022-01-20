كوريا الجنوبية: نراقب عن كثب التحركات الأخيرة للجارة الشمالية

2022/01/20 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إن الحوار والدبلوماسية هما المفتاح الوحيد لبناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أنها تراقب عن كثب التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية.وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، في بيان أن “الحكومة تراقب عن كثب التحركات الأخيرة لكوريا الشمالية، مع شعور بالتوتر”.وأضافت: “سنستعد […]

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