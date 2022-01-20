سياسي كردي يحذر من مخطط لشراء الذمم والتصويت لمرشح رئاسة الجمهورية

2022/01/20 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر السياسي الكردي المستقل الدكتور صابر إسماعيل، من مخطط لشراء ذمم بعض النواب داخل البرلمان بهدف الحصول على الأصوات لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية.وقال إسماعيل لـ /المعلومة/، ان “مخطط شراء الذمم قد يكون حاضرا من قبل التحالف الثلاثي (الحزب الديمقراطي وتقدم والتيار الصدري)، من اجل تمرير مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة الجمهورية”.وأضاف ان […]

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