الكندي يرجح تشكيل حكومة اغلبية موسعة بالتوافق بين الاطار والتيار

2022/01/20 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رجح رئيس مركز النبأ للتحليل السياسي هاشم الكندي، الاربعاء، تشكيل حكومة اغلبية موسعة بالتوافق مابين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، لافتا الى ان هناك مخططات لاضعاف المكون الشيعي حيث باتت واضحة للجميع.وقال الكندي لـ /ألمعلومة/، ان “زيارات رئيس تحالف الفتح هادي العامري هدفها تقريب وجهات النظر بين الرؤى المتباينة من ناحية التيار الصدر […]

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