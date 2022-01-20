2022/01/20 | 08:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الدكتورة ليرا لافسكي خبيرة التغذية الروسية، أنه لصحة القلب يجب تناول الأسماك الحمراء التي تُصطاد في البحار والأنهار ثلاث مرات في الأسبوع.وتشير الخبيرة، إلى أن هناك مجموعة كبيرة من المواد الغذائية المفيدة لصحة القلب والأوعية الدموية.وتقول، “تتصدر أمراض القلب والأوعية الدموية قائمة أسباب الوفيات في العالم.لذلك من المهم جدا الحفاظ […]

ظهرت المقالة مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية..



ماهي؟ أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. ماهي؟) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواد غذائية تخفّض خطر الإصابة بالنوبات القلبية.. ماهي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).