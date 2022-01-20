ألمانيا تسجل زيادة يومية قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا

2022/01/20 | 09:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات الجديدة بفيرروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، بلغت 133536 إصابة، وذلك وفقا للبيانات التي نشرها اليوم الخميس “معهد روبرت كوخ”.كذلك توفي خلال اليوم الماضي، 234 شخصا، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات جراء تفشي الوباء في ألمانيا إلى 116315 حالة.وبلغ إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها […]

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