مرور السليمانية تحذر بعد موجة الثلوج الكبرى

2022/01/20 | 09:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

حذرت مديرية المرور في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، المواطنين، من الخروج بسياراتهم.

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وطالبت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (20 كانون الثاني 2022)، "جميع سائقين ومواطني مدينة السليمانية من كثرة الثلوج في وسط السليمانية، والقيادة خطيرة واحتمال وقوع حوادث".

وأكدت "نرجو منكم إذا لم يكن لديكم وظيفة مهمة جدا البقاء في المنزل حرصا على سلامتكم".

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