2022/01/20 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نثوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس ، مع ضعف الدولار لمواجهة الضغوط من ارتفاع عائدات السندات .
وتراجع الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1838.62 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1843.94 دولارا في وقت سابق.
وقفزت الأسعار بأكبر قدر […]
ظهرت المقالة مع ضعف الدولار..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع ضعف الدولار.. المعدن الاصفر يتراجع 0.1%) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتراجع الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1838.62 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1843.94 دولارا في وقت سابق.
وقفزت الأسعار بأكبر قدر […]
ظهرت المقالة مع ضعف الدولار..
المعدن الاصفر يتراجع 0.1% أولاً على ايرث نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع ضعف الدولار.. المعدن الاصفر يتراجع 0.1%) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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