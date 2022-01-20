2022/01/20 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نثوز/ تراجعت أسعار الذهب، اليوم الخميس ، مع ضعف الدولار لمواجهة الضغوط من ارتفاع عائدات السندات .وتراجع الذهب الفوري في أحدث تعاملات 0.1 بالمئة إلى 1838.62 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:07 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 22 نوفمبر تشرين الثاني عند 1843.94 دولارا في وقت سابق.وقفزت الأسعار بأكبر قدر […]

ظهرت المقالة مع ضعف الدولار..



المعدن الاصفر يتراجع 0.1% أولاً على ايرث نيوز.

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