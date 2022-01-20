الموسوي: نرفض هذه الشخصيات كونها ادوات لمشروع التطبيع في العراق

2022/01/20 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي، الخميس، ان تحالفه يرفض تجديد الولاية لصالح والكاظمي والحلبوسي كونهم ادوات التطبيع في العراق، لافتا الى ان بارزاني يعد عرابا لهذا المشروع.وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مسعود البارزاني يعد عرابا لمشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني اضافة الى محمد الحلبوسي، حيث يتم تنفيذ مخطط […]

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