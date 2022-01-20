2022/01/20 | 09:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وزارة الدفاع الأميركية، مقطع فيديو لضربة نفذتها طائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابل، في أغسطس الماضي، أسفرت عن مقتل 10 مدنيين، بينهم 7 أطفال.

وزعم البنتاغون في البداية أنه قتل عنصرًا من تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان كان يخطط لمهاجمة القوات الأمريكية أثناء الانسحاب من أفغانستان، لكنه أقر بعد حوالي ثلاثة أسابيع، بمقتل المدنيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنتاغون ينشر فيديو يظهر لحظة مقتل 10 مدنيين أفغان بضربة جوية أمريكية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنتاغون ينشر فيديو يظهر لحظة مقتل 10 مدنيين أفغان بضربة جوية أمريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).