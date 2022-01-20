خسر أكثر من 90 كيلوغراما.. شاهد ماذا فعل هذا الرجل لإنقاص نصف وزنه

2022/01/20 | 09:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لعدة أيام في الأسبوع، يمارس جوشوا سويغر التمارين في حديقة بولاية هاواي الأمريكية، مستخدمًا وزن جسمه لبناء العضلات وحرق الدهون.لكن قبل جائحة فيروس كورونا، كان يزن أكثر من 180 كيلوغرامًا.وبعد أن فشلت شركته السياحية وكان يبحث عن وظيفة، قرّر تغيير حياته.

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