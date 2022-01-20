السلطة و الحركات الإحتجاجية : إحتجاج مارس 1968 الطلابي نموذجا - منصف سلطاني

2022/01/20 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منصف_سلطاني واجه النظام السياسي البورقيبي في تونس عدة حركات احتجاجية منذ أواخر الستينات .



نتجت هذه الحركات بعد تفرد النظام السياسي بالحكم و هيمنته على المشهد السياسي ، فقد انتهز الزعيم محاولة الانقلاب التي دبرها عبد العزيز العكرمي و رفاقه و في مقدمتهم المقاوم الأزهر الشرايطي للقضاء على المعارضة في البلاد التونسية خاصة حظر الحزب الشيوعي نهائيا من كل نشاط سياسي .



في المقابل كانت المنظمات الوطنية في تبعية تامة ......





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