أهل البيت في القرآن لا يشمل علي بن أبي طالب وفاطمة وذريتهما - علي سيريني

2022/01/20 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_سيريني تم التلاعب بتفسير القرآن وأسباب نزوله منذ عهد الخلفاء الراشدين، وترسخت قواعد اللعبة أكثر مع ظهور دولة الأمويين ومن ثم العباسين وإلى يومنا هذا.



واستندت قواعد اللعبة أكثر ما يكون على التلاعب بالحديث وبرواية الحديث وأبعادها.



وهذا ليس بغريب، لأنه حتى مع وجود النبي، فإن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رفض أمر النبي المباشر حين أراد كتابة الوصية في الواقعة الشهيرة التي سميت برزية يوم الخميس (أي مصيبة يوم ا ......





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