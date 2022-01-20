2022/01/20 | 09:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت شركة فالنيفا الفرنسية للتكنولوجيا الحيوية، أن دراسات أولية أظهرت أن 3 جرعات من لقاحها المرشح للوقاية من كوفيد-19 أبطلت مفعول المتحور “أوميكرون”.وأضافت أن جميع عينات اللقاح التي تم اختبارها أنتجت أجساما مضادة نجحت في إبطال مفعول الفيروس الأصلي والمتحور دلتا، في حين أن 87 بالمئة من العينات نجحت في تحييد المتحور […]

ظهرت المقالة دراسة: 3 جرعات من اللقاح الفرنسي أبطلت مفعول “أوميكرون” أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: 3 جرعات من اللقاح الفرنسي أبطلت مفعول “أوميكرون”) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: 3 جرعات من اللقاح الفرنسي أبطلت مفعول “أوميكرون”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).