علماء : التلوث الكيميائي في كوكبنا تجاوز الحدود و يشكل خطورة على البشر

2022/01/20 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن علماء مركز ستوكهولم للتنمية المستدامة، أن التلوث الكيميائي في العالم يشكل خطورة على البشر.وتشير صحيفة The Guardian، إلى أنه وفقا لعلماء مركز ستوكهولم، وصل التلوث إلى مستوى يشكل خطورة كبيرة على استقرار النظم البيئية الطبيعية.ووفقا للخبراء، تشكل المواد البلاستيكية وأكثر من 3500 مادة كيميائية صناعية، بما فيها المبيدات […]

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