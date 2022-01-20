الصحة تلمح لإعادة فرض حظر للتجوال بعد تزايد الاصابات

2022/01/20 | 09:22 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادنبهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، على أن تفاقم الموقف الوبائي لإصابات كورونا ينذر بإعادة تطبيق قرار الحظر، فيما دعت الحالات المشتبه بها إلى إجراء فحوصات pcr للتأكد من اصابتها بأوميكرون كونه سريع الانتشار وشديد العدوى.وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، في حديث للصحيفة الرسمية، أن “الإصابات من المتوقع ان تستمر بالارتفاع …

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