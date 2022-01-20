تأكيدات سياسية بانفراج الازمة بين الكتل الكبرى بشأن تشكيل الحكومة

2022/01/20 | 09:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، الخميس، ان هناك انفراجة تلوح في الأفق فيما يخص تكوين الكتلة الأكبر بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري والدخول الى البرلمان ككتلة واحدة، لافتة الى ان الحوارات المكثفة والتحركات السياسية ستحصد ثمارها في الأيام القليلة المقبلة.وقال النائب عن الاطار التنسيقي عارف عبد الجليل لـ /المعلومة/، ان “هناك تغييرا في المواقف […]

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