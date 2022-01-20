الحشد يشرع باليوم الثاني من عمليات تأمين الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين

2022/01/20 | 09:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عن الشروع باليوم الثاني بعمليات تفتيش وتأمين الحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقالت الهيئة في بيان، إنه “شرعت قواتها باليوم الثاني من عمليات تفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالى وصلاح الدين والمناطق الواقعة بين ناحية العظيم ومطيبيجة”.وأضافت انه “وانطلقت ألوية الحشد الشعبي 23 […]

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