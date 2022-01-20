الحشد الشعبي يغيث سفينة الناصرية

2022/01/20 | 09:27 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اغاثت مديرية الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي، أهالي منطقة السفينة في الناصرية وفتحت عددا من الشوارع المهمة وفرشتها بمادة السبيس.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك جاء بعد مناشدة من قبل الأهالي وبالتعاون مع دائرة البلدية حيث باشرت الفرق التخصصية لمديرية الهندسة العسكرية بالحشد الشعبي بفتح الطرق المتضررة في منطقة […]

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