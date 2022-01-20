تراجع أسعار النفط وبرنت

2022/01/20 | 09:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادسجلت أسعار النفط، الخميس، تراجعا ملحوظا بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 2014 في الجلسة السابقة على خلفية الطلب القوي واضطرابات العرض قصيرة الأجل.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.81٪، لتصل إلى 87.72 دولارا للبرميل.ولامس الخام القياسي العالمي 89.13 دولارًا للبرميل في الجلسة الماضية ، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين …

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