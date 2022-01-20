مستشار الكاظمي يحدد شروط من شأنها تنمية الاقتصاد العراقي - عاجل

2022/01/20 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، الى دعم القطاع الخاص وتمويله للمساهمة في نمو الاقتصاد العراقي.

وقال صالح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "اعادة توجيه التمويل الحكومي لسد احتياجات القطاع الخاص ضرورة مهمة ، كما ان الاهتمام بالقطاع الخاص وتمويله الحكومي بالقروض الميسرة كمبادرة البنك المركزي العراقي الاستثنائية في التمويل الاسكاني الميسر للقطاع الاهلي والتي بلغت ثلاثة تريليون دينار حفز وسيحفز نشاط السكن الإجمالي".

واضاف ان "هذه السياسة اخذت حيزا تحفيزيا في نمو الاقتصاد الكلي حتى اللحظة"، مشيرا الى ان "استمرارها وتوسيعها سيعود بالفائدة الواضحة على عموم البناء الاقتصادي في البلاد".

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