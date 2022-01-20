2022/01/20 | 09:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اصدرت مديرية شؤون العشائر في ديالى، اليوم الخميس، اول تقرير عن نزاعات العشائر خلال 2021.

وقال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان" ديالى كبقية المحافظات الاخرى تشهد نزاعات وخلافات عشائرية لاسباب متعددة نسعى من خلال الدائرة ولجنة الرأي العشائرية الى احتوائها باسرع وقت ومنع تفاقمها والسعي لحلول تسهم في دفع الاستقرار والحفاظ على السلم الاهلي".

واضاف الربيعي،انه "خلال 2021 تم حسم اكثر من 200 نزاع عشائري في ديالى من خلال الحوارات والجلسات والفصول بالتنسيق مع لجنة الراي العشائري لكن الاهم هو انه السجل كان خالي من اي حادثة للدكة العشائرية وهذا الامر ياتي بسبب الجهود الكبيرة التي بذلناها في منع وصول هذه الظاهرة الى اي منطقة لانها سلبيات كبيرة وتؤدي الى سقوط ضحايا".

واشار الى ان" احتواء الاشكاليات والنزاعات والتنسيق مع القوى الامنية وزعماء العشائر اسهم في درء مخاطر الكثير من تلك النزاعات التي لها تاثير على حياة الاهالي واستقرارهم"، مشيدا بـ"حكمة شيوخ العشائر واحساسهم الوطني في احتواء النزاعات والاشكاليات ودفعها نحو التصالح والحوار بعيدا عن اي مظاهر سلبية تؤثر على السلم الاهلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تصدر أول تقرير عن " نزاعات 2021" العشائرية وتؤكد:تحمل مفاجأة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تصدر أول تقرير عن " نزاعات 2021" العشائرية وتؤكد:تحمل مفاجأة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).