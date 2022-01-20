الصحة: قد نعيد حظر التجوال بسبب تزايد إصابات كورونا

2022/01/20 | 09:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حذرت وزارة الصحة، الخميس، تفاقم الموقف الوبائي لإصابات كورونا يُنذر بإعادة تطبيق قرار الحظر، فيما دعت الحالات المشتبه بها إلى إجراء فحوصات pcr للتأكد من إصابتها بأوميكرون كونه سريع الانتشار وشديد العدوى.وقالت عضو الفريق الإعلامي الطبي ربى فلاح حسن في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إنَّ “الإصابات من المتوقع أن تستمرَّ […]

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