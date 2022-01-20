الحشد الشعبي يشرع باليوم الثاني من عمليات تأمين ديالى وصلاح الدين

2022/01/20 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن الحشد الشعبي، الخميس، عن الشروع باليوم الثاني من عمليات تفتيش وتأمين للحدود الفاصلة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوات الحشد الشعبي شرعت باليوم الثاني من عمليات تفتيش وتأمين الشريط الحدودي الفاصل بين محافظتي ديالى وصلاح الدين والمناطق الواقعة بين ناحية العظيم ومطيبيجة”.وأضاف البيان […]

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