فؤاد حسين يصل إلى بروكسل

2022/01/20 | 09:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوصل وزير الخارجية فؤاد حسين، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين وصل إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المُؤمل عقد إجتماعات مع المسؤولين الأوروبيين في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون مع الإتحاد الأوروبي وبحث العلاقات الثنائيَّة”.

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