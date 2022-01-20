بالصور.. تجمع موظفي العقود “المستبعدين” من الخدمة امام مبنى وزارة التعليم

2022/01/20 | 09:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تجمع العشرات من موظفي العقود في الجامعات، اليوم الخميس، امام مبنى وزارة التعليم العالي وسط بغداد.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إنه تجمع العشرات من موظفي العقود المستبعدين امام البوابة التاسعة من مبنى وزارة التعليم العالي تمهيدا لانطلاق تظاهرات.وأضاف انهم يطالبون بشمولهم بقرار 315 الصادر عن مجلس الوزراء اسوة ببقية العقود في […]

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تجمع موظفي العقود “المستبعدين” من الخدمة امام مبنى وزارة التعليم أولاً على ايرث نيوز.

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