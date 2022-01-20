العراق وايران يبرمان مذكرة تفاهم تحكيمية بين الغرف التجارية

2022/01/20 | 09:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أبرمَ اتحاد الغرف التجارية العراقية، مذكرة تفاهم تحكيمية مع نظيره الإيراني، لتدوين العقود التجارية قانونياً بين الجانبين.جاء ذلك في ختام الملتقى التجاري (العراقي – الإيراني) الذي دعت له واحتضنته غرفة تجارة النجف الأشرف بمشاركة 40 من رجال الأعمال ورؤساء الغرف التجارية للمحافظات الإيرانية الحدودية مع العراق.وقال رئيس غرفة تجارة النجف حيدر العذاري […]

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