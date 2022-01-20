بايدن يدعو الأمريكيين للحكم على حالته العقلية

2022/01/20 | 09:47 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن.

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