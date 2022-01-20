الاقتصاد نيوز تنشر الاتفاقية العراقية الصينية

2022/01/20 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

تنشر الاقتصاد نيوز، بنود الاتفاقية الصينية العراقية التي وقعتها الحكومة العراقية السابقة التي ترأسها عادل عبد المهدي.

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