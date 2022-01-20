2022/01/20 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (‏خمسة توصيات من لجنة الأمر الديواني بشأن انتشار ’أوميكرون’ في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (‏خمسة توصيات من لجنة الأمر الديواني بشأن انتشار ’أوميكرون’ في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).