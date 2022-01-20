2022/01/20 | 10:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت قوة من اللواء 41 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، على مخبأ لداعش الارهابي يحوي قنابر هاون ورؤوس تفجير في زور البو حشمة في صلاح الدين.

وذكر بيان لاعلام الحشد ورد للسومرية نيوز، إن "المخبأ ضم هاون ورؤوس تفجير عدد 21 وزعانف قنابر هاون عدد 44 و قنابر هاون ٨١ ملم عدد 1 حيث تم رفعها بشكل آمن من قبل مفارز مكافحة المتفجرات التابع للواء".

وأشار البيان الى انه "تم ضبط المخبأ وفق معلومات استخبارية دقيقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عملية نوعية تحطّ على أعتدة ومخابئ داعش في صلاح الدين - عاجل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عملية نوعية تحطّ على أعتدة ومخابئ داعش في صلاح الدين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).