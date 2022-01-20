الرافدين: اكثر من 61 الف حساب فتحت للمواطنين لايداع اموالهم بالعام الماضي

2022/01/20 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرافدين، الخميس، حصيلة عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين في فروعه ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي والتي بلغت 61298 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين في السنة الماضية وصلت الى 9247 حساب جاري بالدينار والدولار، […]

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