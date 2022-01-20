شاهد.. روبوت في إكسبو دبي يحضّر القهوة ومذيع CNN يجرّبها

2022/01/20 | 10:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع CNN، ريتشارد كويست، يزور معرض إكسبو 2020 دبي ويطلب القهوة من روبوت.هذا الروبوت بشكله الغريب بعض الشيء يحضّر فنجان القهوة ويطبع فوقه صورة الزبون صاحب الطلب.

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