إحصائية صادمة.. نقابة المعلمين نقلا عن الأمم المتحدة: 12 مليون امي في العراق!

2022/01/20 | 10:09 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت نقابة المعلمين العراقيين، عن إحصائية صادمة عن عدد الاميين في العراق، مشيرة الى ان الأمم المتحدة ابلغتها بوجود 12 مليون شخص امي في البلاد.وقال عضو نقابة المعلمين ناصر الكعبي في حوار مع قناة العراقية الرسمية، إن “الامم المتحدة ابلغتنا بوجود 12 مليون شخص امي في العراق”.وأضاف الكعبي، أنه “لا توجد اي […]

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