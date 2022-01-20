مصرف الرافدين يكشف عن عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين خلال العام الماضي

2022/01/20 | 10:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مصرف الرافدين، اليوم الخميس، عن عدد الحسابات المصرفية خلال العام الماضي.وذكر بيان للمصرف، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “حصيلة عدد الحسابات المفتوحة للمواطنين في فروعه ببغداد والمحافظات خلال العام الماضي والتي بلغت 61298 حساب توفير وجاري بالدينار والدولار وحسابات الودائع”.وأضاف أن “عدد الحسابات الجارية التي تم فتحها للمواطنين في السنة […]

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