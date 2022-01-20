اتفاق اولي بين بغداد وطهران لانشاء جسر عراقي إيراني على شط العرب

2022/01/20 | 10:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أفرزت الزيارة الأخيرة لوزير النقل الإيراني رستم قاسمي إلى بغداد، اتفاقاً أولياً بين طهران وبغداد على مشروع إنشاء مشروع سكك حديد وجسر مشترك بين العراق وإيران.وذكر صحيفة “الصباح” الرسمية بعددها الصادر اليوم واطلعت عليه /المعلومة/، أنه “من المؤمل أن يتمخّض هذا التعاون عن خط سكك حديد بين مدينتي الشلامجة الإيرانية والبصرة، مع جسر […]

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