لماذا يكتم السلفيون هذا العلم؟ - سامح عسكر

2022/01/20 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر التنوير يبدأ من التنوع وينتهي بالأحادية الفكرية والسياسية..هكذا قال التاريخ، فصراعات البشر عندما تؤدي لفناء أحد الأطراف يبدأ الآخر في سيطرته وفرض قناعاته ومشروعه الخاص، ذلك المشروع قاصر بذاته وموضوعه لقصور المصدر وهو الإنسان، فالبشر كائنات ليست ذكية دائما ، ومهما بلغ معدل الذكاء بفرد فإنه يصبح غبيا في جوانب أخرى، وعندما يفرض هيمنته يُخيّل إليه ذكاءه وغروره الذي كسبه نفسيا بنشوة الانتصار أنه (كائن ......





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