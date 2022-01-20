نائب سابق يبين إمكانية تسريح الموظفين

2022/01/20 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب السابق أحمد الصفار، الخميس أن ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، مبينا أن ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية.وقال الصفار في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “ما يُقال بشأن تسريح الموظفين قسراً لا يجوز قانونياً، فالعلاقة ما بين الموظف والحكومة علاقة تعاقدية والعقد […]

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