المحكمة العليا الإيطالية تؤكد سجن البرازيلي روبينيو 9 سنوات

2022/01/20 | 10:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ثبتت المحكمة العليا في إيطاليا، يوم أمس الأربعاء، الحكم الصادر بحق النجم الدولي البرازيلي السابق روبينيو، بالسجن 9 سنوات، لاغتصابه امرأة في العام 2013، حسب ما كشف محامي الضحية.وأكد قضاة في محكمة التمييز في روما الحكم في الجريمة التي تعود إلى يناير 2013، حين كان روبينيو لاعبا في صفوف فريق ميلان.وقال […]

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