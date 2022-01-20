تعويل على الطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات وتوليد الكهرباء

2022/01/20 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… دعت دائرة الطاقات المتجددة في وزارة التعليم العالي، الخميس، إلى إعداد خطة ستراتيجيَّة وطنية تصحيحية لقطاعات الطاقة الشمسية بدلا من التي وضعت عام 2012، مؤكدة أن الكهروشمسيَّة تخفض انبعاثات {CO2}.وقال مدير عام الدائرة كمال حسين لطيف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “استخدام الطاقة الشمسية في توليد الطاقة الكهربائية سيُسهم في تخفيض نسبة […]

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