أسعار الدولار تشهد ارتفاعاً بالأسواق المحلية العراقية - عاجل

2022/01/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الخميس، استقراراً بالأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار صرف الدولار شهدت استقراراً بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كان سعر الصرف كالتالي:

بغداد

البيع 148.500 دينار

الشراء 147.500 دينار

الشمال

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

الجنوب

البيع 148.750 دينار

الشراء 147.750 دينار

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