الثقافة تنشر جدولاً يوضح آلية توزيع المنحة التشجيعية على الأدباء والكتّاب ببغداد

2022/01/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنشرت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، اليوم الخميس، جدولاً يوضح آلية توزيع المنحة التشجيعية على الأدباء والكتّاب ببغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "تم نشر جدول يوضح آلية توزيع المنحة التشجيعية على الأدباء والكتّاب من المنضوين لاتحاد الأدباء والكتّاب في العراق في مقر الوزارة ببغداد".

ودعت الوزارة "المشمولين بالمنحة إلى جلب البطاقة الموحدة مع هوية اتحاد الأدباء والكتّاب في العراق ( ونسختين مصورتين)".

وذكرت الوزارة أنَّه "لتلافي الزخم ولإنسيابية توزيع المنحة الأدباء والكتاب في محافظات ( بغداد والأنبار وديالى وواسط ) سيكون التوزيع في مقر وزارة الثقافة والسياحة والآثار ببغداد وحسب الحروف الأبجدية لمدة خمسة أيام (من الأحد إلى الخميس)"، لافتة الى ان "التوزيع يبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً، ثمَّ تكون الاستراحة لنصف ساعة، ويستأنف التوزيع الساعة الثالثة والنصف مساءً الى الساعة الثامنة ليلاً".وبيَّنت الوزارة "آلية التوزيع كما يأتي :اليوم الأول: الأحد ٢٣ / ١ / ٢٠٢٢م :ويشمل أسماء الأدباء والكتّاب الذين تبدأ بالأحرف التالية : ( أ ،ب ،ت ، ث ، ج )اليوم الثاني : الاثنين ٢٤ / ١ / ٢٠٢٢مويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية :( ح ، خ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ) اليوم الثالث : الثلاثاء ٢٥ / ١ / ٢٠٢٢مويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية : ( ش ، ص ، ض ، ط ، ظ ) اليوم الرابع :الأربعاء ٢٦ / ١ / ٢٠٢٢مويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية : ( ع ، غ ، ف ، ق ، ك ، ل )اليوم الخامس : الخميس ٢٧ / ١ / ٢٠٢٢مويشمل الأسماء التي تبدأ بالأحرف التالية :( م ، ن ، هـ ، و ، ي ). راجين من أدبائنا وكتّابنا الأعزاء التعاون في هذا المجال. لمعرفة الأسماء يراجع هذا الرابط".

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