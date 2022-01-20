الداخلية: القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار وآخر بالسطو المسلح في بغداد

2022/01/20 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القبض على متهم بسرقة 20 مليون دينار وآخر بالسطو المسلح في بغداد

بغداد اليوم – بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد / مكتب مكافحة إجرام الكرامة، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على متهم بسرقة مبلغ قدره 20 مليون دينار من احد المواطنين.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مكتب مكافحة إجرام باب الشيخ القت القبض على متهم لقيامه بالسطو المسلح على أحد المحلات التجارية في شارع فلسطين وسرقة مبلغ مليوني دينار مع كارتات لتعبة الرصيد".

وأضاف، ان "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد نفذت أوامر قبض قضائية أخرى بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية، ومنازل سكنية، ودراجات نارية، ودراجات التك تك، ومتهمين آخرين بالتزوير ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات".

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