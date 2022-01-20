‏لجنة الأمر الديواني تصدر خمس توصيات بشأن انتشار أوميكرون

2022/01/20 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‏النور نيوز/ بغدادأعنت لجنة الأمر الديواني ، اليوم الخميس، خمس توصيات بشأن انتشار فايروس أوميكرون.

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