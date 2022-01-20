أربيل تطالب السكان بعدم استخدام هذه الطرق

2022/01/20 | 10:34 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اربيل حذرت مديرية المرور في محافظة أربيل يوم الخميس السائقين بعدم سلك عدد من الطرق داخل المحافظة حتى لو اقتضت الضرورة.وقال المتحدث باسم شرطة أربيل المقدم فاضل حاجي في بيان اليوم، “نحذر السائقين والمواطنين كافة من أنه بسبب سوء الأحوال الجوية، وتساقط الثلوج، فإن الطرق أدناه ليست آمنة للاستخدام، ونطلب منهم عدم سلكها على …

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