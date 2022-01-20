ما هي أفضل طرق لعلاج حالة خفيفة من فيروس كورونا في المنزل؟

2022/01/20 | 10:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو الإنفلونزا، تكون الأعراض خفيفة ويمكن علاجها في المنزل.من البقاء رطبًا إلى مراقبة درجة حرارتك، إليك نصيحة الأطباء لما يجب عليك فعله لعلاج الفيروس وعلامات التحذير التي تتطلب منك التوجه إلى غرفة الطوارئ

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