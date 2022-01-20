2022/01/20 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، عن جدول رحلاتها ليوم غدا الجمعة الموافق 21/ 1/ 2022.وتضمن الجدول الذي وصل “النور نيوز” نسخة منه 45 رحلة جوية داخلية وخارجية تنطلق من مطار بغداد.

ظهرت المقالة بالجدول..



رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية ليوم غداً الجمعة أولاً على النور نيوز.

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