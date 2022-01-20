مدرب وطني اليد: سنلعب من أجل الفوز أمام عُمان

2022/01/20 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أكد مدرب المنتخب الوطني بكرة اليد شريف مؤمن، أن العراق سيلعب من أجل الفوز أمام عُمان في كأس آسيا.وقال مؤمن في بيان نشره اتحاد اليد وتلقته وكالة/ المعلومة/ إنه “سعيد جدآ من اللاعبين من خلال ماقدموه من مستوئ وأداء في المباراة أمام بطل آسيا السابق الذي يلعبون امامه لأول مرة طبيعي أن […]

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