5 توصيات من لجنة الامر الديواني في العراق لمجابهة المتحور اوميكرون

2022/01/20 | 10:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدرت لجنة الأمر الديواني (217)، خمس توصيات بشأن انتشار متحور أوميكرون.وجاء في كتاب صادر عن وزارة الصحة ان “توصيات اجتماع لجنة الأمر الديواني 217 في الـ18 من كانون الثاني الحالي بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بسبب الوضع الوبائي الحالي مع ظهور متحور أوميكرون وانتشاره في أكثر من 100 دولة في العالم ،هي: […]

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