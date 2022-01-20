الاطار يقترب من الاتفاق مع التيار ويتمسك برفض التجديد للكاظمي

2022/01/20 | 10:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو الإطار التنسيقي عارف الحمامي، الخميس، وجود انفراجة قريبة جدا بتوحد الاطار والتيار والدخول بكتلة واحدة الى مجلس النواب، فيما جدد رفضه التجديد لرئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي.وقال الحمامي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك انفراجاً قريباً جداً ستشهده الساحة السياسية يتمثل بتوحيد البيت الشيعي والدخول بكتلة […]

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