2022/01/20 | 10:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الخميس، عن تمديد ايام صرف المنحة التشجيعية إلى غدٍ الجمعة الموافق ٢٠٢٢/١/٢١”.وقالت الوزارة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “الوزارة قررت تمديد ايام صرف المنحة التشجيعية يوم الجمعة في محافظاتنا العزيزة النجف الأشرف، والبصرة، وكركوك”.يذكر أنَّ وزارة الثقافة سبق، ونشرت جدولاً يوضح آلية توزيع المنحة …

ظهرت المقالة الى يوم غد الجمعة..



الثقافة تمدد ايام صرف المنحة التشجيعية أولاً على النور نيوز.

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